Köln (SID) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil gegen Milan Sapina laut dessen Anwalt zu weiten Teilen aufgehoben. Wie der Jurist Ali Norouzi am Montag mitteilte, erklärte das BGH in seinem Beschluss vom 11. März 2014, dass Sapina entgegen des Urteils des Landgerichts Bochum im Zuge des Fußball-Wettskandals 2009 nicht aktiv an einer Spielmanipulation beteiligt war. Laut BGH wird der offizielle Wortlaut des Beschlusses erst am Dienstag veröffentlicht.

Nur eine Einzelstrafe von vier Monaten Haft wegen der Beihilfe zum Wettbetrug dagegen bleibe bestehen, so Norouzi. Sapina wurde zur Last gelegt, Wettbetrügern Geld gewechselt zu haben. Diese Strafe habe sein Klient, der im März vergangenen Jahres zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war, durch die Untersuchungshaft im laufenden Verfahren von sechs Monaten bereits verbüßt, teilte Norouzi weiter mit.

Sapina habe als Wettender zwar einen Tipp erhalten, aber nicht auf das Ergebnis selbst Einfluss genommen. "Das Verhalten ist daher lediglich als der Versuch einer straflosen Ausnutzung eines - wirklichen oder vermeintlichen - Informationsvorsprungs zu bewerten", wird in der Mitteilung des Juristen aus der Begründung zitiert.

Milan Sapina war bereits 2005 wegen Verwicklung in den Manipulationsskandal um Schiedsrichter Robert Hoyzer (Berlin) zu einer 16-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Im Fall von Ante Sapina wird das Urteil bei der Neuauflage des Prozesses in Bochum am kommenden Montag erwartet.