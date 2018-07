Leverkusen (dpa) - Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler. Ihm wird nach dem 1:2 in der Bundesliga beim HSV "unsportliches Verhalten" zur Last gelegt. Völler hatte in einem Interview des TV-Senders Sport1 über Schiedsrichter Bastian Dankert unter anderem gesagt, Dankert sei der 13. Mann des HSV. Wenn der HSV den Antrag stelle, dass Dankert noch eines der letzten Spiele pfeift, werde der HSV definitiv nicht absteigen. Der Kontrollausschuss forderte Völler zu einer Stellungnahme auf.

