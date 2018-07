London (AFP) Um herauszufinden, warum Großbritannien so viele seiner Landsleute anzieht, will ein polnischer Parlamentsabgeordneter in London in die Haut der Auswanderer schlüpfen. Wie die britische Tageszeitung "The Daily Telegraph" am Montag berichtete, traf Artur Debski von der oppositionellen Mitte-links-Partei Twoj Ruch (Deine Bewegung) am Wochenende ein und plant für sein Experiment zwei Wochen ein. Er nahm demnach einen Billigflieger, wohnt in den ersten Tagen bei einer Bekannten und begab sich umgehend auf Jobsuche. Pro Woche will er umgerechnet höchstens 120 Euro ausgeben.

