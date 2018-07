Wellington (AFP) Prinz William und seine Frau Catherine sind am Montag zusammen mit ihrem acht Monate alten Sohn George in Neuseeland eingetroffen. Bei Wind und Regen begannen sie ihre dreiwöchige Reise, die sie auch nach Australien führen wird. Bei der Ankunft in Wellington trug Kate, die beide Länder zum ersten Mal besucht, einen hochgeschlossenen geknöpften roten Mantel wie ein AFP-Reporter aus der neuseeländischen Hauptstadt berichtete.

