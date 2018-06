Dibrugarh (AFP) In Indien haben die über sechs Wochen laufende Parlamentswahl begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Montag in den Bundesstaaten Assam und Tripura im Nordosten des Landes. Bis zum 12. Mai sind bei dem Urnengang in neun Etappen landesweit 814 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen - es ist damit die größte Abstimmung der Welt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.