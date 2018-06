Hannover (dpa) - Nach einem Dämpfer bei den Auftragseingängen zum Jahresstart hoffen die deutschen Maschinenbauer auf spürbar mehr Orders in den nächsten Wochen.

In den ersten beiden Monaten 2014 habe der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau mit plus ein Prozent Zuwachs zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stagniert, wie der Branchenverband VDMA am Montag zum Start der Industrieschau Hannover Messe berichtete.

"Ein Aufschwung sieht anders aus", sagte VDMA-Präsident Reinhold Festge. Die Inlandsnachfrage verfehlte das Vorjahresniveau um zwei Prozent. Die Auslandsorders stiegen immerhin um zwei Prozent. Dennoch halte der VDMA an seiner Wachstumsprognose fürs laufende Jahr fest und peile plus drei Prozent an. Die Fabriken seien zuletzt mit 84,4 Prozent noch nicht gut ausgelastet gewesen.

