Beirut (AFP) Die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah hat sich zu einem Sprengstoffanschlag auf eine israelische Grenzpatrouille im März bekannt. "Die Explosion bei den Schebaa-Höfen war das Werk des Widerstands, also der Hisbollah", sagte deren Vorsitzender Hassan Nasrallah in einem Interview, das die libanesische Zeitung Al-Safir am Montag veröffentlichte.

