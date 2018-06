Washington (dpa) - Die USA und Russland haben sich nach Angaben aus Washington auf direkte Gespräche über die Lage in der Ukraine geeinigt. An dem Treffen innerhalb der nächsten zehn Tage sollten auch Vertreter der EU und der Ukraine teilnehmen, teilte das US-Außenministerium mit. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte sowohl mit US-Außenminister John Kerry als auch mit seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier telefoniert und darin mit Nachdruck einen nationalen Dialog in der Ukraine gefordert.

