Kabul (dpa) - Bei einem Anschlag sind im Süden Afghanistans mindestens 13 Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, als das Auto der Gruppe von einem Sprengsatz zerstört worden sei. Das teilte die Polizei heute mit. Einheimische seien in dem Wagen in einem Gebiet in der Provinz Kandahar zwischen zwei Dörfern unterwegs gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.