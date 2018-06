Herford (dpa) - Der fünfjährige Dano wird in Herford beerdigt. Die Beisetzung ist nach Angaben der Polizei auf einem Friedhof in der ostwestfälischen Stadt geplant. Zuvor ist eine Trauerfeier in einer Moschee vorgesehen.

Bereits am Sonntag trauerten die Bürger um den getöteten Jungen. Am Wohnhaus von Danos Familie kamen immer wieder Menschen vorbei und hielten inne. Blüten, Kerzen und Kuscheltiere erinnern an das Schicksal des Jungen. Der Vater eines Spielkameraden hat gestanden, den Jungen erdrosselt zu haben. Der 43 Jahre alte Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Dano war fast drei Wochen gesucht worden. Am Donnerstag fanden die Ermittler nach Hinweisen seine Leiche in der Nähe des Flusses Werre.