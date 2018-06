Pretoria (dpa) - Aufgewühlt und weinend hat der Profisportler Oscar Pistorius seine tödlichen Schüsse auf seine Freundin als "Tragödie" beschrieben. Als Zeuge der Verteidigung entschuldigte sich der des Mordes angeklagte 27-Jährige bei Familie und Freunden der getöteten Reeva Steenkamp.

"Jeden Morgen wache ich auf und bete als erstes für sie", sagte der Paralympics-Star mit oft brüchiger, zitternder Stimme. Er habe "schreckliche Alpträume" und nehme seit einem Jahr Medikamente wie Antidepressiva, betonte er am Montag in Pretoria.

"Es hat nicht einen Moment seit dieser Tragödie gegeben, in dem ich nicht an die Familie gedacht habe", sagte der Angeklagte, der bei einer Verurteilung mit einer lebenslangen Strafe rechnen muss. Er habe mit seinen Schüssen am 14. Februar 2013 nur seine Freundin verteidigen wollen. Sie sei auch in jener Nacht mit dem Gefühl ins Bett gegangen, von ihm geliebt zu werden.

Der Südafrikaner will das Gericht davon überzeugen, dass er in der Nacht zum Valentinstag 2013 Reeva Steenkamp aus Versehen erschossen habe - er habe einen Einbrecher hinter der verschlossenen Toilettentür seines Hauses vermutet.

Die Verteidigung hat den Angeklagten als ihren zweiten Zeugen in den Zeugenstand gerufen, um seine Glaubwürdigkeit zu stärken. In den vergangenen 16 Verhandlungstagen hatten mehrere Zeugen seine Schilderungen über die Tatnacht infrage gestellt. Mehrere Nachbarn wollen angstvolle Frauenschreie vor den Schüssen gehört haben. Verteidiger Barry Roux argumentiert, Pistorius habe selbst geschrien, als er bemerkte, Steenkamp versehentlich erschossen zu haben.

Der Forensiker Jan Botha sprach am Montagmorgen als Zeuge über die Frage, wann Pistorius' Freundin zum letzten Mal gegessen hatte. Die Verteidigung bezweifelt Aussagen von Polizei-Forensikern, denen zufolge Steenkamp zwei Stunden vor den tödlichen Schüssen gegen 3 Uhr nachts noch gegessen habe. Pistorius hatte berichtet, er und seine Freundin seien gegen 22 Uhr zu Bett gegangen. Botha verwies auf die wissenschaftlichen Unsicherheiten bei der pathologischen Beurteilung der genauen Zeit.