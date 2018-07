Perth (dpa) - Kurz vor dem vermeintlich letzten Blackbox-Signal haben die Rettungskräfte ihre fieberhafte Suche nach der verschollenen Malaysia-Airlines-Boeing fortgesetzt. Das Suchgebiet umfasst nach Angaben der koordinierenden Behörde in Australien rund 234 000 Quadratkilometer.

Im Einsatz sind heute 14 Schiffe, bis zu neun Militärflugzeuge sowie drei zivile Maschinen. Suchschiffe hatten zuvor Signale empfangen, die von der Blackbox von Flug MH370 stammen könnten. Ob diese tatsächlich von einem Flugschreiber am Meeresgrund stammen, ist aber unklar.

Die Wetterbedingungen sind günstig, doch den Suchtrupps läuft die Zeit davon. Weil die Blackbox-Batterien nur für rund 30 Tage ausreichen, könnte die Blackbox etwa ab Montag aufhören zu senden. Danach dürfte es noch schwerer werden, Reste des Flugzeugs zu finden.

Die Maschine mit 239 Menschen an Bord war am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschollen und ist allem Anschein nach in den Indischen Ozean gestürzt.