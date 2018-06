Perth (dpa) - Bei der Suche nach der verschollenen Boeing der Malaysia Airlines gibt es neue Hoffnung. Zwei von australischen Suchmannschaften im Indischen Ozean geortete Funksignale entsprächen denen eines Flugschreibers, sagte der Koordinator der Suchaktion nach Flug MH370, Angus Houston, in Perth.

Er sprach von der bislang vielversprechendsten Entwicklung. Die Signale waren von dem australischen Schiff "Ocean Shield" verfolgt worden. Dieses hat ein Spezialgerät an Bord, mit dem Flugschreiber-Signale bis in 6000 Meter Tiefe geortet werden können.

Den Suchtrupps läuft die Zeit davon. Weil die Batterien nur für rund 30 Tage ausreichen, könnte die Blackbox ab heute aufhören zu senden. Danach dürfte es noch schwerer werden, Reste des Flugzeugs zu finden.

Die Maschine mit 239 Menschen an Bord war am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschollen und ist allem Anschein nach in den Indischen Ozean gestürzt.