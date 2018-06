Berthold nun Alpin-Trainer der deutschen Herren - Groß nur im IBU-Cup

Planegg (dpa) - Der Deutsche Skiverband hat am Montag mit zwei bemerkenswerten Personalien auf die Ergebnisse des Olympia-Winters reagiert. Im alpinen Herren-Bereich übernimmt der medaillendekorierte Mathias Berthold die Amtsgeschäfte als Bundestrainer von Karlheinz Waibel. Dieser wird disziplinübergreifender Bundestrainer Wissenschaft/Material. Das teilte der DSV am Montag nach der Cheftrainer-Klausur in Planegg mit. Im Frauen-Biathlon muss sich Ricco Groß nach den unbefriedigenden Ergebnissen wieder hinten anstellen. Der Ruhpoldinger wird zukünftig für das zweitklassige IBU-Cup-Team zuständig sein. Peter Stemmer zeichnet zukünftig für das Weltcup-Team der Skicrosser als Bundestrainer verantwortlich.

Hannover 96 will an Trainer Korkut festhalten

Hannover (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 will an Trainer Tayfun Korkut festhalten. Der 40 Jahre alte Coach soll laut Clubchef Martin Kind am nächsten Samstag im Heimspiel gegen den Nord-Rivalen Hamburger SV auf der Bank sitzen. Das erklärte Kind am Montag dem TV-Sender Sky. Am Vortag hatten die Niedersachsen das Nachbarschafts-Derby beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig mit 0:3 verloren. Damit trennen Hannover nur noch zwei Punkte von den Abstiegsrängen. Nach der Partie hatten am Sonntagabend rund 1000 Anhänger vor dem Stadion in Hannover randaliert und die Entlassung von Kind und Manager Dirk Dufner gefordert.

Hoffenheims Torwart Casteels bis Mittwoch in Berliner Krankenhaus

Zuzenhausen (dpa) - Torhüter Koen Casteels von 1899 Hoffenheim ist nach seinem Schienbeinbruch fast zwei Stunden operiert worden. Am Mittwoch soll der 21-Jährige die Klinik in Berlin verlassen und danach mit leichten Reha-Übungen beginnen. Der Eingriff sei ohne Komplikationen verkaufen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Keine Angaben wollte die TSG darüber machen, wie lange der Schlussmann ausfällt. Ein Einsatz noch in dieser Saison gilt jedoch als ausgeschlossen. Damit muss der Belgier wohl auch seinen Traum von einer WM-Teilnahme begraben. Casteels hatte sich am Sonntagabend während des 1:1 bei Hertha BSC verletzt.

Hyballa wird bei Bayer Leverkusen Co-Trainer bis Saisonende

Leverkusen (dpa) - Fußball-Lehrer Peter Hyballa wird neuer Co-Trainer von Interims-Chefcoach Sascha Lewandowski bei Bayer Leverkusen. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt. Hyballa trainierte einst den Zweitligisten Alemannia Aachen und war zuletzt bei Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga tätig. Die Vereinbarung mit Bayer gilt wie bei Lewandowski für die verbleibenden fünf Spiele dieser Saison. Bayer-Geschäftsführer Michael Schade will nach der Trennung von Hyypiä auch die Profis kritisch überprüfen. Man werde viel verändern, sich verstärken und auch einige Amtsinhaber in der Mannschaft überdenken, sagte Schade der "Westdeutschen Zeitung".

DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Rudi Völler

Leverkusen/Frankfurt (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt gegen Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler. Ihm wird nach dem 1:2 in der Bundesliga beim Hamburger SV unsportliches Verhalten zur Last gelegt. Völler hatte am Sonntag im TV-Sender Sport1 Schiedsrichter Bastian Dankert unter anderem als 13. Mann des HSV bezeichnet. Der Kontrollausschuss forderte Völler zu einer Stellungnahme auf. Sobald diese vorliegt, wird das DFB-Gremium über den Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Torhüter Davari verlässt Eintracht Braunschweig zum Saisonende

Braunschweig (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Braunschweig muss sich zur neuen Saison einen neuen Torhüter suchen. Wie der Club am Montag mitteilte, hat Stammkeeper Daniel Davari das vorgelegte Angebot der Eintracht zu einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages nicht angenommen. Wohin er wechselt, ist noch nicht bekannt. Der 26-Jährige spielt seit 2009 in Braunschweig und hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Der in Gießen geborene Davari ist iranischer Nationalspieler und hat gute Chancen, für die WM in Brasilien nominiert zu werden.

Wolfsburgs Keeper Benaglio fällt länger aus

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss im Bundesliga-Endspurt noch längere Zeit auf Stammkeeper Diego Benaglio verzichten. Der Torwart wird wegen seiner Fingerverletzung voraussichtlich auch die kommenden drei Spiele pausieren. Spezialaufnahmen des linken Mittelfingers haben nach Angaben des Vereins einen knöchernen Ausriss gezeigt. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler hatte sich die Verletzung im Spiel bei Werder Bremen zugezogen. Er wurde zuletzt von Max Grün vertreten.

Lazio bangt erneut um Klose - Stürmer mit Oberschenkelproblemen

Rom (dpa) - Lazio Rom bangt im Saisonendspurt um seinen erneut verletzten Stürmer Miroslav Klose. "Wir hoffen, dass er nur eine Muskelkontraktur hat und in einer Woche zurückkehren kann", sagte Trainer Edy Reja. Der deutsche Fußball-Nationalspieler hatte die Partie gegen Sampdoria Genua am Sonntag wegen Muskelproblemen im rechten Oberschenkel verpasst. Am Montag sollte der 35-Jährige laut italienischen Medienberichten möglicherweise nach München reisen, um sich dort von DFB-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln zu lassen. Ob Klose bis zum Spiel in der Serie A gegen den SSC Neapel am Sonntag wieder fit wird, war zunächst unklar.

Petkovic nach drittem Turniersieg der Karriere wieder in den Top 30

Charleston (dpa) - Nach ihrem dritten Turniersieg der Karriere in Charleston gehört Andrea Petkovic wieder zu den 30 besten Tennisspielerinnen der Welt. Die 26 Jahre alte Darmstädterin machte in der am Montag veröffentlichten Rangliste zwölf Plätze gut und liegt nun auf Rang 28. Damit würde sie beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison, den French Open in Paris, Mitte Mai zu den gesetzten Spielerinnen gehören. Beste Deutsche bleibt Angelique Kerber auf Rang sieben, Sabine Lisicki ist 14.

Frentzen gibt Motorsport-Comeback: Mit Mercedes SLS im GT Masters

Stuttgart (dpa) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Heinz-Harald Frentzen gibt erneut ein Comeback im Motorsport. In der kommenden Saison will er in einem Mercedes SLS im ADAC GT Masters starten. Das gab Frentzen am Montag in Stuttgart bekannt. Der 46-Jährige fuhr von 1994 bis 2003 unter anderem für Sauber, Williams und Jordan in der Formel 1 und wurde 1997 WM-Zweiter. Von 2004 bis 2006 war im Deutschen Tourenwagen Masters aktiv. Nachdem er 2010 sich für ein Jahr zurückgezogen hatte, fuhr er 2011 und 2012 schon einmal im GT Masters. Im vergangenen Jahr machte er erneut eine Pause.

93:91 gegen Sacramento: Mavericks kommen Playoffs näher

Sacramento (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks sind der Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder ein Stück näher gekommen. Die Texaner gewannen am Sonntag (Ortszeit) mit 93:91 bei den Sacramento Kings und festigten mit dem fünften Auswärtssieg in Serie Platz sieben in der Western Conference. Nowitzki steuerte 15 Punkte bei. Ohne Dennis Schröder feierten die Atlanta Hawks einen 107:88-Erfolg bei den Indiana Pacers und untermauerten Rang acht in der Eastern Conference.

Lisa-Katharina Hill gewinnt EM-Qualifikation der Turnerinnen

Frankfurt/Main (dpa) - In Abwesenheit der angeschlagenen WM-Fünften Sophie Scheder hat Lisa-Katharina Hill die EM-Qualifikation der deutschen Turnerinnen am Montag in Frankfurt/Main für sich entschieden. Die Stuttgarterin setzte sich mit 53,60 Punkten im Mehrkampf vor der Chemnitzerin Pauline Schäfer (52,60) und der Heidelbergerin Cagla Akyol (52,35) durch. Die Olympia-Sechste Elisabeth Seitz, die nach einer sechswöchigen Grundausbildung bei der Bundeswehr noch Trainingsrückstand hat, belegte Platz vier (51,65).