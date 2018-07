Den Haag (AFP) Die Hinrichtung tausender Männer und Jungen in Srebrenica während des Bosnienkriegs beschäftigt nun auch ein Zivilgericht in den Niederlanden. Kläger bei dem am Montag in Den Haag begonnenen Prozess gegen den niederländischen Staat ist die Vereinigung der "Mütter von Srebrenica", in der etwa 6000 Frauen zusammengeschlossen sind. Die niederländischen UN-Soldaten hätten die muslimischen Zivilisten in Srebrenica vor dem Massaker durch bosnisch-serbische Milizen im Jahr 1995 schützen müssen, argumentierte ihr Anwalt Marco Gerritsen vor Gericht. "Sie haben den Mord an tausenden Zivilisten nicht verhindert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.