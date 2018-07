Ordizia (SID) - Zum Auftakt der Baskenland-Rundfahrt hat der spanische Radprofi Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) erneut seine starke Verfassung unter Beweis gestellt. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger setzte sich auf dem ersten Teilstück über 153,4 Kilometer rund um Ordizia nach einer Attacke am letzten Anstieg durch. Der 31-Jährige verwies bei seinem fünften Saisonsieg seinen Landsmann Alejandro Valverde auf Platz zwei.

Auf Rang drei kam der Pole Michal Kwiatkowski, Teamkollege von Tony Martin bei Quick Step. Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister aus Cottbus hatte selbst mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun und landete mit einem Rückstand von 11:36 Minuten auf Contador abgeschlagen auf Rang 85.

Der zweite Abschnitt führt am Dienstag von Ordizia nach Dantxarinea über 155,8 Kilometer. Die Rundfahrt endet am Samstag mit einem anspruchsvollen Einzelzeitfahren in Markina-Xemein.