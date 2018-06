Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat "destruktiven" Nichtregierungsorganisationen (NGOs) den Kampf angesagt und ihnen vorgeworfen, mit Geldern aus dem Ausland am Umsturz in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Am Montag sagte Putin nach Kreml-Angaben führenden Mitarbeitern des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB, "nationalistische und neonazistische Strukturen und Kämpfer" in der Ukraine seien vom Ausland aus über NGOs finanziert worden.

