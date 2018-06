Moskau (AFP) Paukenschlag in der sibirischen 1,5 Millionen-Einwohnerstadt Nowosibirsk: Dort hat am Sonntag die von der gesamten Opposition unterstützte Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) bei einer vorgezogenen Kommunalwahl den Bürgermeisterposten erobert. Wie die Wahlkommission am Montag mitteilte, entfielen auf den KPRF-Kandidaten Anatoli Lokot fast 44 Prozent der Stimmen. Der Übergangsbürgermeister Wladimir Snatkow, der für die Regierungspartei Vereintes Russland von Präsident Wladimir Putin angetreten war, kam auf knapp 40 Prozent.

