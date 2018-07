Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel setzt darauf, dass der Koalitionsstreit über die Rente mit 63 zufriedenstellend gelöst wird - trotz Unmuts in Reihen der Union. In einer Sitzung der Unionsfraktion rief sie heute Teilnehmern zufolge dazu auf, die Diskussion ruhig zu führen. Merkel erinnerte daran, dass der Gesetzentwurf im Kabinett mit der klaren Maßgabe verabschiedet worden sei, im parlamentarischen Verfahren Regelungen zur Vermeidung von Frühverrentungen zu finden. Vor den abschließenden Beratungen solle eine Expertenanhörung am 5. Mai abgewartet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.