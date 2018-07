Köln (SID) - Für die SpVgg Greuther Fürth bietet sich die große Chance, den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga zu festigen. Der Absteiger gastiert zum Abschluss des 29. Spieltags beim Tabellen-13. FC Ingolstadt und könnte den Vorsprung auf den drittplatzierten SC Paderborn, der am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf verloren hatte, auf drei Punkte ausbauen. Anstoß in Ingolstadt ist um 20.15 Uhr.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach stellt bei seiner Jahreshauptversammlung im heimischen Stadion die Jahresberichte der Vereinsführung und des Aufsichtsrates vor. Zudem stehen zahlreiche vereinsinterner Wahlen und Abstimmungen auf dem Programm. Der Tabellenvierte hat rund 46.000 Vereinsmitglieder eingeladen, Beginn der Versammlung ist um 18.00 Uhr.