Köln (SID) - Andrea Petkovic ist nach ihrem Turniersieg in Charleston in die Top 30 der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt. Die 26-jährige Darmstädterin verbesserte sich um zwölf Plätze auf Rang 28 und wäre damit für die French Open im Mai in Paris gesetzt.

Deutsche Nummer eins bleibt Angelique Kerber (Kiel) auf Platz sieben der Weltrangliste. Sabine Lisicki (Berlin), die im Achtelfinale von Charleston mit 1:6, 0:6 gegen Petkovic verloren hatte, machte trotz der Niederlage einen Platz gut und ist jetzt die Nummer 14 der Welt. Angeführt wird das Ranking unverändert von Serena Williams (USA) vor Li Na (China) und Agnieszka Radwanska (Polen).