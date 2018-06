Kiew (AFP) Bei einem Streit in einem Offizierswohnheim auf der Krim ist ein ukrainischer Soldat von einem russischen Soldaten tödlich verletzt worden. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium am Montag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag auf dem Flur eines Wohnheims in Nowofedorowka. Der ukrainische Offizier sei von zwei Kugeln am Hals und am Kopf getroffen worden.

