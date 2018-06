Kiew (AFP) Das am Sonntag von prorussischen Demonstranten besetzte Verwaltungsgebäude von Charkiw ist wieder in der Hand der ukrainischen Behörden. Das Gebäude sei "vollständig von Separatisten befreit worden", erklärte der ukrainische Übergangsinnenminister Arsen Awakow am Montag auf Facebook. Er dankte allen Unterstützern, ohne anzugeben, ob bei der Räumung Gewalt eingesetzt wurde oder ob sich die Eindringlinge freiwillig zurückzogen.

