Kigali (AFP) Zwei Jahrzehnte nach dem Beginn des Völkermordes in Ruanda ist am Montag in Kigali eine Gedenkfeier mit prominenter internationaler Beteiligung abgehalten worden. Am Gisozi-Mahnmal in der ruandischen Hauptstadt entzündeten Präsident Paul Kagame und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon gemeinsam eine "Flamme der Trauer", die nun 100 Tage brennen soll. So lange hatten in den Monaten April bis Juli 1994 die Massaker angedauert, bei denen rund 800.000 Menschen getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.