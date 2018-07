New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Afghanistan zur hohen Beteiligung an der Präsidentschaftswahl beglückwünscht. "Die Millionen Männer und Frauen, die gewählt haben, sind ein Zeugnis des Muts und des Engagements der Afghanen, ihre Rechte auszuüben und ihre Zukunft zu bestimmen", erklärte Ban am Sonntag in New York. Ban wertete die Wahl als großen Erfolg. Die hohe Beteiligung trotz der Gewaltandrohungen und Einschüchterungsversuche im Vorfeld habe eine "starke Botschaft gesendet: dass die Verantwortlichen für die Gewalt nicht siegen werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.