Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat am Sonntag der Opfer des Völkermords in Ruanda gedacht. Am Vorabend der offiziellen Gedenkveranstaltung rief Obama in einer Erklärung dazu auf, statt Hass Mitgefühl walten zu lassen. Die Massaker in Ruanda hätten das Gewissen der Welt erschüttert. Sie seien weder ein Unfall noch unvermeidlich gewesen. Es sei ein "vorsätzlicher und systematischer" Akt der Zerstörung von Menschen durch Menschen gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.