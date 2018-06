Los Angeles (AFP) Die US-Schauspiellegende Mickey Rooney ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien in der Nacht zum Montag. Rooney war schon in den 1930er Jahren mit der Filmserie "Andy Hardy" zu frühem Ruhm gelangt und trat in mehr als 200 Filmen auf. 1982 erhielt er einen Oscar für sein Lebenswerk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.