Caracas (AFP) Angesichts der seit Wochen anhaltenden Proteste gegen die Regierung hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro in ein Treffen mit Oppositionsvertretern eingewilligt. Nach Gesprächen mit einer aus acht Außenministern bestehenden Delegation der Union Südamerikanischer Staaten (UNASUR) habe er zugestimmt, am Dienstag eine Abordnung der Opposition zu treffen, teilte Maduro am Montag in Caracas mit.

