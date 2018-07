Kabul/Berlin (dpa) - Aghanistan wird zwei Tage nach der Präsidentenwahl von neuen Anschlägen erschüttert: Bei zwei Anschlägen sind mindestens 18 Menschen getötet worden. In der südlichen Provinz Kandahar starben 15 Dorfbewohner, als ihr Bus von einem Sprengsatz zerstört wurde, wie die Polizei heute mitteilte. In der westlichen Provinz Herat wurden drei Polizisten getötet, als ein versteckter Sprengsatz explodierte. Der Ablauf der Präsidentwahl am Wochenende wurde international aber als ermutigendes Zeichen gesehen.

