Neu Delhi (dpa) - In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Sie wird sich insgesamt über fünf Wochen hinziehen. In der größten Demokratie der Welt gibt es diesmal 815 Millionen Wahlberechtigte. Da die Wahlkommission und die Sicherheitskräfte dies nicht an einem Tag stemmen können, wird an insgesamt neun Tagen gewählt. Ergebnisse sollen Mitte Mai feststehen. Die Zeichen stehen auf Wechsel: Alle Umfragen sehen die größte Oppositionspartei, die hindu-nationalistische BJP, klar in Führung.

