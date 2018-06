Berlin (dpa) - Mit einer Razzia in sechs Bundesländern sind Polizei und Justiz gegen Unterstützer der islamistischen Hisbollah in Deutschland vorgegangen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ordnete am Morgen ein Verbot des in Essen ansässigen Waisenkinderprojekts Libanon e.V. an und ließ dessen Büros und Immobilien durchsuchen. Dabei wurden laut Innenministerium Bargeld und Akten sichergestellt. Das Projekt finanzierte die zur Hisbollah gehörende "Shahid-Stiftung" im Libanon mit 3,3 Millionen Euro.

