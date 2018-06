Hamburg (SID) - Dietmar Beiersdorfer, ehemaliger Sportchef des Hamburger SV, steht möglicherweise vor einer Rückkehr zum stark abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten. Sollten die HSV-Mitglieder Ende Mai für die Reform "HSVPlus" und damit für die Ausgliederung der Fußball-Abteilung stimmen, könnte der 50-Jährige von den Initiatoren zurück an die Elbe gelockt werden. Das berichtet das Hamburger Abendblatt.

Beiersdorfer leitete von 2002 bis 2009 die sportlichen Geschicke des HSV. Mit dem ehemaligen Abwehrspieler erreichten die Hanseaten unter anderem das Halbfinale im DFB- sowie UEFA-Pokal 2009. Beiersdorfer steht noch bis 2015 bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag.

Die HSV-Mitglieder entscheiden am 25. Mai über die Initiative "HSVPlus". Die angestrebte Reform sieht vor, die Lizenzspielerabteilung aus dem Gesamtverein auszugliedern und nach dem Vorbild des FC Bayern in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Danach könnten bis zu 24,9 Prozent der Anteile an strategische Partner verkauft werden.

Aktuell belasten den Bundesliga-Dino Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 100 Millionen Euro. Drei Viertel der Wahlberechtigten müssen der geplanten Strukturreform zustimmen, damit sie umgesetzt werden kann.