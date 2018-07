London (AFP) Etwa dreieinhalb Jahre nach der Ermordung seiner Frau während ihrer Flitterwochen soll einem Briten in Südafrika der Prozess gemacht werden. Der 34-jährige Shrien Prakash Dewani sei am Montagabend von Großbritannien nach Südafrika ausgeliefert worden, teilte Scotland Yard mit. Das südafrikanische Justizministerium bestätigte die Ankunft Dewanis am Dienstag in Kapstadt. Dort sollte der Brite vor einem Gericht formell angeklagt und anschießend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.