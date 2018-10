Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will laut einem Medienbericht den Einsatz gegen Flugzeuge erleichtern, die von Terroristen gekapert wurden. Die Koalition strebe dazu eine Änderung von Artikel 35 des Grundgesetzes an, berichtete "Spiegel Online". "SPON" beruft sich dabei auf den Parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, Günter Krings. So soll der Verteidigungsminister künftig die Befugnis bekommen, notfalls im Alleingang den Einsatzbefehl zu geben. Bisher ist die Entscheidung von der gesamten Bundesregierung zu treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.