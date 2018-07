Bayern-Coach Guardiola vom Weiterkommen überzeugt

München (dpa) - Pep Guardiola ist von einem Weiterkommen des FC Bayern gegen Manchester United überzeugt. "Ich bin mir sicher, ins Halbfinale zu gehen", sagte der Trainer des deutschen Meisters vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch in München. Ein Scheitern des Titelverteidigers nach dem 1:1 im Hinspiel würde er persönlich als "großen mistake" (Fehler) bewerten. Denn Guardiola bekannte sich am Dienstag deutlich dazu, dass er nicht für Rekorde, sondern für Titelgewinne in München sei. Die Taktik gegen Manchester hat der Spanier bereits entworfen. Nur bei der Besetzung von zwei Positionen habe er aber noch "Zweifel".

Rooney trainiert vor Bayern-Duell wieder mit ManUnited-Team

London (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat einen Tag vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern München wieder am Mannschaftstraining von Manchester United teilgenommen. Drei Tage nach seiner Zwangspause beim 4:0 bei Newcastle United aufgrund eines Blutergusses in einem Zeh gehörte der Torjäger beim Abschlusstraining im Trainingszentrum in Manchester wieder zum Team. Die Verletzung hatte sich Rooney beim 1:1 im Hinspiel gegen Bayern zugezogen. Coach David Moyes hatte zuletzt erklärt, dass der Einsatz des 28 Jahre alten Stürmers in München gefährdet sei.

Nationalspieler Klose fällt vier Wochen aus

Rom (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose fällt mit einer Oberschenkelzerrung rund vier Wochen aus. Das ergaben die Untersuchungen nach der Verletzung des 35-Jährigen, wie sein Verein Lazio Rom am Dienstag mitteilte. Klose hatte die Partie der italienischen Serie A gegen Sampdoria Genua am Sonntag kurzfristig wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel verpasst und sich am Montag in München untersuchen lassen. Zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Brasilien verpasst der Nationalstürmer damit mindestens vier der noch ausstehenden sechs Ligaspiele. Klose hatte in dieser Saison immer wieder wegen kleinerer Blessuren gefehlt.

Harting attackiert verbal deutsche Spitzenfunktionäre

Frankfurt/Main (dpa) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat deutschen Spitzenfunktionären mit drastischen Worten vorgeworfen, seine geplante Sportlotterie verhindern zu wollen. "Ich schäme mich als Leistungssportler und Olympiasieger für solche mafiosen Strukturen", sagte der Weltmeister in einem "FAZ"-Interview (Dienstag). "Am Anfang wurden wir belächelt, in der mittleren Phase schickte man uns mit perfektem Politikerdeutsch auf den Heimweg. In der dritten Runde sind wir beschimpft worden - wie wir es wagen könnten, ohne den DOSB solch ein Unternehmen aufzubauen." Harting möchte mit den Einnahmen aus der Lotterie Spitzensportler fördern.

Spanien und Serbien mit schweren Davis-Cup-Losen

Berlin (dpa) - Die einstigen Davis-Cup-Sieger Spanien und Serbien stehen in ihren Abstiegsspielen vor unangenehmen Auswärtsaufgaben. Spanien muss nach der Erstrundenpleite in Deutschland vom 12. bis 14. September in Brasilien um den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen spielen. Serbien muss nach Indien reisen, wie die Auslosung am Dienstag ergab. Auch Argentinien bekam mit der Reise nach Israel nicht die leichteste Aufgabe. Rekordsieger USA hat gegen die Slowakei ebenso Heimrecht wie Australien gegen Usbekistan. Außerdem kommt es zu den Partien Kanada-Kolumbien, Niederlande-Kroatien und Ukraine gegen Belgien.