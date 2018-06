Pretoria (AFP) Der wegen Mordes angeklagte südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius hat sich am Dienstag vor Gericht über seine Beziehung zu seiner Freundin Reeva Steenkamp geäußert. "Wir haben angefangen, über die Zukunft zu sprechen", sagte Pistorius in einem voll besetzten Gerichtssaal in Pretoria. "Wir haben uns wirklich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt." Er und Steenkamp hätten überlegt, gemeinsam eine Wohnung in Johannesburg zu kaufen, sagte Pistorius mit brüchiger Stimme.

