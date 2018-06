Paris (AFP) Bei der Suche nach Therapien für Querschnittsgelähmte mit elektrischen Impulsen haben US-Forscher weitere Fortschritte erzielt. Querschnittsgelähmten Patienten gelang es dank von einem Implantat ausgesandten elektrischen Signalen, ihre Knie zu beugen und Hüften und Zehen zu bewegen, wie es in einer am Dienstag in der britischen Fachzeitschrift "Brain" veröffentlichten Studie heißt. Laufen konnten die Patienten zwar nicht, wohl aber einen Teil ihres Körpergewichts selbst halten, was eine wichtige Vorstufe für das Laufen ist.

