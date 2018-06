Washington (AFP) Der Todesschütze auf dem größten US-Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas hat bei seiner Bluttat in wenigen Minuten mindestens 35 Schüsse abgegeben. Die Schießerei habe acht Minuten gedauert, sagten der Sprecher der Militär-Ermittler, Chris Grey, am Montag. Seit dem Amoklauf am Mittwoch befragte das Ermittlerteam demnach mehr als 1100 Zeugen und stellte 235 Spuren sicher. Demnach kam es vor der Bluttat offenbar zu einem Streit mit anderen Soldaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.