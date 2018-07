Offenbach (dpa) - Am Mittwoch bleibt es im Norden und Osten häufig stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise fällt schauerartiger Regen, im Bergland sind auch mal Schneeflocken dabei. Im Südwesten und Westen scheint dagegen länger die Sonne und es bleibt trocken.

Die Temperatur steigt auf 9 bis 16 Grad, im Südwesten und Westen auf 14 bis 18 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Westen und Südwesten weht der Wind schwach bis mäßig aus West, nach Nordosten hin frisch und dort in Böen stark bis stürmisch aus Nordwest.