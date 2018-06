Tokio (dpa) - Der Autohersteller Toyota ruft weltweit massenhaft Fahrzeuge in die Werkstätten. Insgesamt seien fast sieben Millionen Wagen betroffen, davon mehr als 92 000 in Deutschland, teilte der Konzern mit. So könnte es zum Beispiel bei dem Modell Yaris der Baujahre 2005 bis 2010 Probleme an den Sitzschienen oder einem Befestigungspunkt der Lenksäule geben. Bei den Fahrzeugen RAV4 und Hilux sei ein Bruch im Fahrzeugkabelbaum nicht auszuschließen. Die betroffenen Bauteile werden laut Toyota kostenlos ausgetauscht.

