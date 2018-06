Brasília (AFP) Bei einem Brand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens sechs Insassen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, brach das Feuer während eines Aufstandes in der Coaraci-Anstalt in Belém im Bundesstaat Pará aus. Demnach hatten Gefangene am Dienstag Matratzen in einer Zelle angezündet, in der sich 32 Insassen befanden. Das Feuer habe sich schnell in der Zelle ausgebreitet.

