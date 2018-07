Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Industrierabatte für Abgaben auf Ökostrom in Deutschland und anderen europäischen Ländern abgesegnet. Die Behörde stellte am Mittwoch in Brüssel die neuen Leitlinien für Subventionen im Energie- und Umweltsektor vor, die Ausnahmen für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch erlauben. Zugleich machte Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia klar, dass deutschen Firmen weiter Rückzahlungs-Forderungen für gewährte Rabatte drohen.

