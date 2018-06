Paris (AFP) Der bisherige Parteichef von Frankreichs regierenden Sozialisten, Harlem Désir, wird neuer Europa-Staatssekretär und damit auch für die deutsch-französischen Beziehungen verantwortlich. Das gab der Elysée-Palast am Mittwoch in Paris bekannt. Désir wird die Aufgaben des bisherigen Europaministers Thierry Repentin übernehmen, der im Zuge einer Kabinettsumbildung in der vergangenen Woche aus der Regierung ausgeschieden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.