Berlin (AFP) Mit einem neuen Online-Portal soll die Buchung einer Putzhilfe einfacher werden. Über Helpling.de können Nutzer Reinigungsprofis legal und unkompliziert für die eigene Wohnung, das Haus oder das Büro buchen, wie das gleichnamige Startup-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Pro Arbeitsstunde sollten pauschal 12,90 Euro gezahlt werden, alle Reinigungskräfte hätten einen Gewerbeschein. Zunächst starte das Angebot in Berlin, Hamburg, München und Köln, weitere Orte sollten hinzukommen.

