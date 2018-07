Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Industrierabatte für Abgaben auf Ökostrom in Deutschland und anderen europäischen Ländern abgesegnet. Die Behörde stellte am Mittwoch in Brüssel die neuen Leitlinien für Subventionen im Energie- und Umweltsektor vor. Es gebe die Möglichkeit, "für eine begrenzte Zahl energieintensiver Wirtschaftszweige" die Lasten aus der Förderung von Ökostrom zu verringern, teilte die Kommission mit.

