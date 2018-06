Frankfurt/Main (AFP) Das Vertrauen der deutschen Verbraucher in die Banken sinkt einer Studie zufolge auch im Jahr sieben nach der Finanzkrise weiter. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Beratungsunternehmens Ernst & Young gaben 38 Prozent der Befragten an, dass ihr Vertrauen in die Bankenbranche in den vergangenen zwölf Monaten gesunken sei. Nur bei sechs Prozent der Kunden hierzulande stieg die Branche im Ansehen. Weltweit konnten die Banken ihr Image hingegen wieder aufpolieren.

