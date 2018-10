Dortmund (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky erzielte am Dienstag mit der Live-Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (2:0) mit 1,23 Millionen eine Saison-Rekordquote. Die bisherige Bestmarke in der Spielzeit wurde am ersten Gruppenspieltag im vergangenen September dienstags mit 1,18 Millionen Zuschauern aufgestellt. Dies berichtete meedia.de.

980.000 der 1,23 Millionen Zuseher entschieden sich dabei für das Einzel-Live-Spiel Dortmund-Madrid, weitere 250.000 für die Konferenz aus beiden Viertelfinals. Das zweite Viertelfinale am Dienstag, FC Chelsea - Paris St. Germain (2:0), sahen bei Sky als Einzelmatch allerdings weniger als 5000 Zuschauer.