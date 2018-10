Köln (SID) - Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Trainer Christian Wück treffen bei der Europameisterschaft in Malta (9. bis 21. Mai) in Gruppe 2 auf die Schweiz, Schottland und Portugal. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im maltesischen Valletta. Die Endrunde wird in diesem Jahr zum letzten Mal mit acht Mannschaften ausgetragen, 2015 in Bulgarien werden 16 Teams am Start sein.