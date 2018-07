London (AFP) Nach einer brutalen Hammer-Attacke auf Touristinnen in einem Londoner Luxushotel sind vier Verdächtige festgenommen worden. Bereits am Dienstag seien drei Männer im Alter von 32, 34 und 56 Jahren im Norden der britischen Hauptstadt gefasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihnen werde versuchter Mord vorgeworfen. Eine 31-jährige Frau sei unter dem Verdacht der Hehlerei festgenommen worden. Alle vier seien in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.