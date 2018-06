Wellington (AFP) Es war der erste offizielle Termin seines Lebens, und er hat ihn bravourös gemeistert: Der acht Monate alte britische Prinz George hat am Mittwoch gemeinsam mit seinen Eltern Kate und William eine Krabbelgruppe im neuseeländischen Wellington besucht. Während andere Babys zwischendurch in Tränen ausbrachen, war der mit einer kurzen, dunkelblauen Latzhose mit aufgesticktem Segelboot bekleidete George die Ruhe in Person und spielte mit einem Tamburin und Plüschtieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.